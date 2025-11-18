پخش زنده
اعضای مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر دیدار کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ در این دیدار نمایندگان استان به بیان نظرات و دغدغههای خود پرداختند و مسائل مهم استان مورد بررسی قرار گرفت که از مهمترین موضوعات مورد تاکید در این نشست، تکمیل راهآهن بوشهر - شیراز بود.
آیتالله صفایی بوشهری نیز در این دیدار ضمن تقدیر از تلاشهای نمایندگان استان در مجلس خواستار پیگیری جدی مسائل و مشکلات مردم و استفاده از همه ظرفیتهای برای توسعه استان شد.
همچنین اعضای مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی در نشست مشترک با استاندار بوشهر و معاونان استانداری و نیز رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مهمترین مسائل و موضوعات استان بوشهر را مورد بررسی و پیگیری قرار دادند.