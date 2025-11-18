مادر شهید والامقام "محمدعلی محمدی" پس از سال‌ها تحمل رنج بیماری، دار فانی را وداع گفت و در فریدونکنار به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حدیقه شیرزاد مادر شهید والامقام "محمدعلی محمدی" از شهدای لشکر ۲۵ کربلا، پس از سال‌ها تحمل بیماری دار فانی را وداع گفت.

این بانوی صبور که سال‌ها آرزوی وصال با فرزند شهیدش را در سر می‌پروراند، صبح امروز در میان انبوه مردم قدرشناس شهرستان فریدونکنار در روستای "گت ویشه مله" به خاک سپرده شد.

شهید "محمدعلی محمدی" در سحرگاه ششم اردیبهشت ۱۳۶۵ در عملیات لشکر ۲۵ کربلا، در سن ۲۵ سالگی به فیض شهادت نائل آمده بود.

پیکر پاک این مادر شهید بر روی دستان مردم غیور فریدونکنار تشییع و در جوار یاد و خاطره شهیدان به خاک سپرده شد.