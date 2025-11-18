پخش زنده
تکمیل نشدنِ لوله کشیِ گاز در فازِ ۲ شهرکِ گلخانه ایِ پارس آباد، خشک شدن بوتهها و وارد شدنِ خسارت به محصولاتِ کشاورزی را به دنبال داشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل تعداد زیادی از سرمایهگذاران بخش شهرکهای گلخانهای در پارسآباد به دلیل نبود زیرساخت گازرسانی متحمل خسارت میلیاردی در تولید محصول و عرضه آن به بازار شده و حتی جمعی از سرمایهگذاران دست از کار کشیده و بساط سرمایهگذاری خود را در جمع میکنند.
عمده مشکل رخ داده در فاز ۲ شهرک گلخانهای پارسآباد عدم تحقق وعده مسئولان در تأمین زیرساخت گازرسانی است که تولید محصول را به دلیل اختلاف دما با مشکل روبهرو کرده و کیفیت محصول تولیدی را پایین آورده و یا خسارت هنگفتی به گلخانهداران وارد کرده است.
در چنین شرایطی اکثر گلخانهداران نه تنها رغبتی به ادامه سرمایهگذاری در بزرگترین شهرک گلخانهای یک هزار و ۶۰۰ هکتاری پارسآباد ندارند، بلکه روز به روز از حضور در این شهرک انصراف داده و به نوعی از انجام تعهدات خود به دلیل نبود زیرساخت شانه خالی میکنند.
اکثر گلخانهداران فاز ۲ شهرک پارسآباد از وضعیت به وجود آمده نگران و ناراحت بوده و مدعی هستند که مسئولان شرکت گاز و شهرکهای کشاورزی استان در این زمینه پاسخی روشن و شفاف نمیدهند در حالی که تولید محصولات آنها با خسارت جدی روبهرو شده و میلیاردها تومان به سرمایه آنها ضرر و زیان وارد شده است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای کشاورزی استان اردبیل در مورد این وضعیت پیش آمده، اظهار کرد: سرمایهگذاری در یک هزار و ۶۰۰ هکتار شهرک گلخانهای استان اردبیل در منطقه کشت و صنعت پارسآباد در حال اجرا است که یک هزار هکتار در پنج فاز اجرایی و عملیاتی میشود.
محمود علایی افزود: از یک هزار و ۶۰۰ هکتار شهرک گلخانهای احداثی در پارسآباد تاکنون ۲۵۰ هکتار به سرانجام رسیده و تولید محصولات خود را انجام میدهند.
وی تصریح کرد: در فاز دوم ما تا دم در شهرک گازرسانی به همراه آبرسانی و برقرسانی را انجام دادیم و قرار شده تا واحد تولیدی خود سرمایهگذاران و صاحبان تولید عملیات گازرسانی را انجام دهند که از این امر امتنا میکنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای کشاورزی استان اردبیل گفت: نه تنها محدودیتی در تأمین گاز فاز ۲ این شهرک وجود ندارد، بلکه سرمایهگذاران حاضر به انجام تعهد در گازرسانی نیستند و ما اقدام به تشکیل هیئت امنا در فاز دوم این شهرک کردیم، ولی تاکنون کمتر سرمایهگذاری آماده پرداخت هزینهها از بابت گازرسانی به داخل مجموعه تولیدی خود بوده است.
علایی در ادامه خاطرنشان کرد: ما شرایط خوبی را برای سرمایهگذاران فراهم کردیم به شرط آن که بخشی از کارها را خودشان انجام دهند که در این بین به نظر میرسد سرمایهگذاران حاضر به انجام تعهدات خود نیستند.