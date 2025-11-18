به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، فرمانده انتظامی شهرستان نیمروز گفت: ماموران انتظامی شهرستان نیمروز موفق شدند در نتیجه اجرای این طرح، تعداد پنج نفر سارق، ۱۳ نفر معتاد متجاهر و ۵۸ نفر اتباع بیگانه و غیرمجاز را دستگیر و تعداد ۱۳ دستگاه خودروی متخلف نیز توقیف و روانه پارکینگ کنند.

سرهنگ حسین میرصوفی افزود: همچنین در راستای برخورد با مخلان نظم و امنیت، طرح ارتقا امنیت اجتماعی با رویکرد محله محور در شهرستان زهک نیز اجرا شد.

وی گفت: در نتیجه اجرای این طرح تعداد ۱۷۲ نفر اتباع بیگانه غیرمجازدستگیر، تعداد ۱۰دستگاه خودرو، یک دستگاه موتورسیکلت متخلف و حادثه ساز توقیف و دو فقره سرقت و پنج کیلو گرم انواع مواد مخدر نیز کشف شد.