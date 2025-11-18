به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این دوره‌ها با هدف ارتقای مهارت‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای شرکت‌کنندگان طراحی شده و مخاطبان آن فعالان قرآنی بالای ۱۲ سال هستند.

این دوره‌ها را «فصل تعالی | مدرسه تبلیغ و ترویج» با شعار «هنر ایرانی؛ ندای قرآنی» به همت مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌کند.

برگزارکنندگان، این مجموعه آموزشی با استناد به آیه چهارم سوره ابراهیم (ع) «وَما أَرسَلنا مِن رَسولٍ إلّا بِلِسانِ قَومِهِ»؛ تلاش دارند تربیت و پرورش نیرو‌های مبلّغ را به‌گونه‌ای انجام دهند که بتوانند با زبان و نیاز‌های جامعه امروز ارتباط مؤثر برقرار کنند.

دوره‌های فصل تعالی به صورت ترکیبی (حضوری و مجازی) برگزار می‌شود و برای هر شرکت‌کننده یک مربی اختصاصی در نظر گرفته شده است.

این برنامه شامل فرآیند استعدادسنجی و تعیین سطح، آموزش‌های تولید محور، کارگاه‌های عملی و دوره‌های مقدماتی تا پیشرفته است.

شرکت‌کنندگان در پایان دوره مدرک معتبر دریافت می‌کنند و برترین تولیدات نیز حمایت می‌شوند. همچنین امکان شبکه‌سازی و همکاری با مجموعه‌های فرهنگی و قرآنی پس از پایان دوره برای افراد برتر پیش‌بینی شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای شرکت در این دوره‌ها با مراجعه به پیوند اینترنتی https://setare114.porsline.ir/s/VWMGXY3 برای ثبت نام اقدام کنند. کلاس‌های آموزشی از آذر ۱۴۰۴ آغاز می‌شود.

دوره‌های ارائه‌شده شامل قصه‌گویی قرآنی برای کودکان، داستان‌نویسی قرآنی، فیلمنامه‌نویسی قرآنی، هوش مصنوعی و قرآن، مهارت‌های کنش‌گری قرآنی در فضای مجازی، تولید محتوای رسانه‌ای قرآنی با تلفن همراه و مدیریت و برگزاری رویداد‌ها و مراسم قرآنی است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای دریافت پاسخ پرسش‌ها و اطلاعات تکمیلی از طریق شناسه TahaRoshd1 در پیام‌رسان‌های داخلی ارتباط برقرار کنند.