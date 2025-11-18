پخش زنده
۴۸۶ واحد سردخانه درآذربایجانغربی فعال است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی آذربایجانغربی با اشاره به وجود ۴۸۶ واحد سردخانهای فعال دراستان گفت: آذربایجانغربی به عنوان قطب سردخانهای کشور، یکی از قطبهای اصلی نگهداری میوه تازه به ویژه سیب درختی کشور شناخته میشود و توسعه سورتینگ و بستهبندی محصولات کشاورزی در استان دستور کار قرار دارد.
محمد دمکری افزود: از ابتدای امسال تاکنون ۷۶ مجوز تأسیس با سرمایهگذاری ۴۵ هزار و ۷۶۶ میلیارد ریال صادر شده است که پس از بهرهبرداری، یکهزار و ۲۶۲ فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد کرد.
دمکری اظهارکرد: ظرفیت این طرحها ۳۲۲ هزار تن و جذب مواد خام آنها ۴۹۱ هزار تن برآورد شده است.
معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی آذربایجانغربی اضافه کرد: ۲۳ واحد تولیدی جدید نیز با سرمایهگذاری هفت هزار و ۸۹۵ میلیارد ریال وارد مدار تولید شده و ۳۰۲ شغل جدید ایجاد کردهاست که ظرفیت این واحدها ۸۷ هزار تن و توان جذب مواد خام آنها ۱۰۶ هزار تن است.