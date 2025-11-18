راه یابی فرخی، عبدی و اسماعیلی به فینال - احمدی وفا در رده بندی

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پایان مسابقات نوبت صبح (مقدماتی) سعید اسماعیلی در وزن ۶۷ کیلوگرم، امیر عبدی در وزن ۷۷ کیلوگرم و غلامرضا فرخی در وزن ۸۷ کیلوگرم به دیدار فینال راه یافتند و علی احمدی وفا در وزن ۶۰ کیلوگرم راهی دیدار رده بندی شد.

در وزن ۶۰ کیلوگرم علی احمدی وفا در دور اول با نتیجه ۱۰ بر ۴ اسلام جان عزیزاف از تاجیکستان را شکست داد. وی در دور بعد و در مرحله نیمه نهایی با نتیجه ۸ بر صفر مغلوب علیشیر گانیف دارنده مدال نقره جهان از ازبکستان شد و به دیدار رده بندی رفت. احمدی وفا در این دیدار به مصاف نیهات ممدلی قهرمان جهان از آذربایجان می‌رود.

در وزن ۶۷ کیلوگرم سعید اسماعیلی پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه ۸ بر صفر عارف محمدی از قطر را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۹ بر صفر آیتجان خالماخانوف قهرمان جهان از ازبکستان را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. اسماعیلی در این دیدار به مصاف حسرت جعفراف دارنده مدال برنز المپیک و مدال‌های نقره و برنز جهان از آذربایجان می‌رود.

در وزن ۷۷ کیلوگرم امیر عبدی در دور نخست با نتیجه ۹ بر صفر اولوی غنی زاده قهرمان جهان از آذربایجان را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۸ بر صفر حبیب جان ظهوراف از تاجیکستان را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۶ بر صفر عبداله علی اف از ازبکستان را مغلوب کرد و به دیدار فینال راه یافت. عبدی در دیدار پایانی با آکژول محموداف دارنده مدال طلای جهان و نقره و برنز المپیک از قرقیزستان می‌رود.

در وزن ۸۷ کیلوگرم غلامرضا فرخی در دور اول با نتیجه ۳ بر صفر اسلام عباس اف از جمهوری آذربایجان را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۷ بر ۶ از سد آسان ژانیشوف دارنده مدال برنز جهان از قرقیزستان گذشت و به دیدار فینال راه یافت. فرخی در این دیدار با اسلام یولویف از قزاقستان پیکار می‌کند.

براساس برنامه سایت بازی ها، مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق از ساعت ۱۸ امروز آغاز می‌شود.