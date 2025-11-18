معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات گفت: شرکت ارتباطات زیرساخت در دوره اخیر، با شناسایی دقیق ریسک‌های عملکردی و برنامه‌ریزی مبتنی بر آن، وارد مرحله‌ای تازه از تحول در نقش راهبردی خود به‌عنوان شبکه مادر مخابراتی کشور شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات ، در مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت ارتباطات زیرساخت که با هدف بررسی و تصویب برنامه عملیاتی و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ و بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۴ به ریاست برگزار شد، با تأکید بر اینکه «تحول بزرگی در شرکت ارتباطات زیرساخت به وجود آمده»، گفت: این شرکت، ریسک‌های عملکردی خود را در قامت متولی شبکه مادر مخابراتی کشور به‌طور کامل شناسایی کرده و بر اساس آن برنامه‌ریزی می‌کند.

وی همچنین متنوع‌سازی منابع درآمدی را از تکالیف مهم مجمع سال گذشته دانست و افزود: مجموعه شرکت ارتباطات زیرساخت این موضوع را با دقت دنبال کرده و ساختار پیشنهاد‌ها برای منابع درآمدی را آماده کرده است.

معاون وزیر ارتباطات، توسعه خدمات غیرارتباطی و ارتقای کیفیت زیرساخت را از اولویت‌های جدی این شرکت دانست و ادامه داد: شرکت ارتباطات زیرساخت در مجموعه وزارت ارتباطات، متولی توسعه ظرفیت پردازش کشور در کنار شبکه ارتباطاتی است و انتظار می‌رود در چارچوب سند و سیاست‌گذاری‌های سازمان ملی هوش مصنوعی، نیازمندی‌های کشور را تأمین کند.

وی همچنین گام نخست حرکت به سوی پیاده‌سازی و استقرار حکمرانی شرکتی را، از طریق ایفای نقش مؤثر در حوزه مسوولیت اجتماعی، پیشبرد تحول دیجیتال و ارتقای بهره‌وری سازمانی دانست و تأکید کرد: این رویکرد می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پایدار، افزایش شفافیت و تقویت سرمایه اجتماعی در ساختار مدیریتی کشور باشد.

در بخش دیگری از این نشست، بهزاد اکبری، رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، ضمن ارائه گزارشی از اقدامات و دستاورد‌های شرکت، رویکرد شرکت را «افزایش درآمد از طریق فروش داخلی و توسعه درآمد ارزی از مسیر ترانزیت دیتا و فروش بین‌الملل» توصیف کرد و گفت: کیفیت سرویس در ترافیک بین‌الملل محور برنامه‌ها بوده و نتیجه آن رشد بیش از ۴۰ درصدی ترافیک بین‌الملل است.

اکبری همچنین به موضوعاتی از جمله تأمین زیرساخت‌های مرتبط با هوش مصنوعی، لزوم افزایش تعرفه، کاهش وابستگی به خدمات ارتباطی و برنامه‌ریزی برای ارائه سرویس‌های جدید اشاره کرد.

در پایان جلسه، کلیات برنامه عملیاتی و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ و بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۴ شرکت ارتباطات زیرساخت به تصویب مجمع عمومی رسید و مقرر شد جزئیات آن پس از هماهنگی با معاونت سیاست گذاری و برنامه ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال و سازمان برنامه و بودجه کشور مورد تصویب قرار گیرد.