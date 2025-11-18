در پی انتشار تصاویری از یک مورد شکار در شهرستان لارستان در فضای مجازی، اداره کل حفاظت محیط زیست فارس برای جلوگیری از برداشت‌های نادرست و روشن شدن ابعاد ماجرا، توضیحات خود را ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، لیلا تاج گردون مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس درباره تصاویر منتشر شده از شکار پازن در فضای مجازی گفت: فیلم و تصاویر منتشرشده مربوط به تنها پروانه شکار صادرشده برای شهرستان لارستان در سال ۱۴۰۲ است؛ پروانه‌ای که پس از سال‌ها و براساس دستورالعمل مصوب سازمان صادر شد.

وی افزود: این پروانه در فرایند قرعه‌کشی و با حضور شکارچیان متقاضی دریافت پروانه و نماینده سازمان مرکزی صادر شد و در نهایت قرعه به نام آقای اسماعیل جعفری درآمد.

تاج گردون ادامه داد: پس از صدور این پروانه، متقاضی در ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ اقدام به شکار یک رأس پازن وحشی کرده است که در این مأموریت و بر اساس دستورالعمل قانونی، دو نفر از مأموران اداره شهرستان حضور داشتند که وظیفه محیطبانان تنها کنترل فرایند و ثبت مستندات بوده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس گفت:‌ی افزود: رئیس اداره شهرستان لارستان در ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ گزارش بیومتری، تصاویر و فیلم مربوطه را تکمیل و به اداره کل ارسال و متعاقبا این گزارش به سازمان مرکزی ارسال شد؛ بنابراین روند اجرای این شکار از ابتدا تا انتها مطابق ضوابط قانونی طی شده است.

تاج گردون افزود: انتشار بدون توضیح این تصاویر سبب شکل‌گیری سوءبرداشت در افکار عمومی شده است.

پاژَن از زیرگونه‌های بز کوهی است که در کوه‌های لارستان زندگی می‌کند و که انتشار تصاویری از شکار این گونه جانوری در فضای مجازی واکنش های مختلفی به همراه داشت.