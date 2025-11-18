پخش زنده
نماینده مردم یزد، زارچ و اشکذر در مجلس شورای اسلامی، با بازدید از کارگاهها و امکانات آموزشی دانشگاه ملی مهارت، بر اهمیت توسعه آموزشهای مهارتی، رفع چالشهای تجهیزاتی و تعامل گسترده با صنایع استان یزد تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، جوکار ضمن حضور در کارگاهها و آزمایشگاههای تخصصی دانشگاه مهارت، از نزدیک در جریان فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشجویان قرار گرفت و از تلاش استادان و هنرجویان در ارتقای مهارتهای حرفهای تقدیر کرد.
وی با اشاره به نقش کلیدی آموزشهای مهارتی در رشد اقتصادی گفت: دانشگاههای مهارتمحور پل ارتباطی میان آموزش و بازار کار هستند و توسعه پایدار بدون نیروی انسانی ماهر و خلاق ممکن نیست.
در ادامه، نشست صمیمی با حضور رئیس، معاونین، اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان برگزار شد و گزارشی از عملکرد، برنامههای جاری و دستاوردهای دانشگاه ارائه شد. چالشهایی همچون کمبود تجهیزات کارگاهی، نیاز به حمایت مالی در حوزه پژوهش، توسعه زیرساختهای آموزشی و ضرورت تعامل بیشتر با صنایع استان مطرح شد.
جوکار پس از استماع گزارشها، ضمن تقدیر از اقدامات مدیریتی دانشگاه، بر تدوین برنامهای جامع برای ارتقای آموزشهای مهارتی تأکید کرد و افزود: حمایت از دانشگاههای مهارت در اولویت برنامههای توسعهای ما قرار دارد و تلاش خواهیم کرد با استفاده از ظرفیتهای ملی و استانی، مسیر رفع موانع موجود را هموار سازیم.