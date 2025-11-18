به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خواف گفت: به‌دلیل تداوم خشکسالی، کاهش بارندگی‌ها و افزایش دما در تابستان، میزان عملکرد مزارع زعفران این شهرستان نسبت به سال گذشته حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافته است.

فقیری با اشاره به جایگاه ویژه این شهرستان به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید زعفران در خراسان رضوی، اظهار کرد: شهرستان خواف با داشتن حدود چهار هزار و ۷۰۰ هکتار سطح زیرکشت زعفران، یکی از مهم‌ترین مناطق زعفران‌خیز استان به شمار می‌رود و براساس برآورد‌های انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود امسال حدود هفت تن زعفران خشک (سرگل) از این مزارع برداشت شود.

او همچنین یکی از سیاست‌های مهم وزارت جهاد کشاورزی را شناسنامه‌دار کردن باغات و مزارع به‌ویژه زعفران عنوان کرد و گفت: توصیه ما به کشاورزان این است که نسبت به دریافت شناسنامه باغات و مزارع خود اقدام کنند، چرا که نهاده‌های کشاورزی نیز بر اساس همین شناسنامه‌ها به‌صورت دقیق و هدفمند تخصیص خواهد یافت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خواف در ادامه به نقش اقتصادی و اشتغال‌زایی زعفران در منطقه اشاره کرد و افزود: هر هکتار زعفران به‌طور متوسط ۱۸۰ تا ۲۰۰ نفرروز اشتغال موقت در مراحل برداشت و فرآوری ایجاد می‌کند که این موضوع تأثیر مهمی در اقتصاد روستایی و خانوار‌های کشاورز شهرستان دارد.

فقیری زمان برداشت زعفران در شهرستان را از ۱۰ آبان تا ۱۰ آذر اعلام کرد.