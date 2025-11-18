مدیر عامل بورس انرژی گفت: این محصول بر اساس عرضه و تقاضا و در بازاری شفاف روی تابلو تعیین قیمت و سپس عرضه می‌شود.

محمد نظیفی در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در خصوص عرضه بنزین ویژه از مسیر بورس انرژی اظهار کرد: ۲ شرکت واردکننده بنزین که مجوز عرضه بنزین سوپر از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی را دریافت کرده‌اند، اقدامات لازم برای عرضه این محصول در بورس انرژی را طی کرده‌اند.

مدیر عامل بورس انرژی در ادامه بیان کرد: یکی از این شرکت‌ها مراحل اداری و بازار سرمایه خود، شامل توثیق ضمانت‌نامه‌ها و دریافت کد معاملاتی، را تکمیل کرده و بنزین ویژه خود را عرضه کرده که با قیمت بالای ۶۰ هزار تومان معامله شده است.

ویگفت: این عرضه در سازوکار بازار و به صورت مچینگ انجام شده و پس از تحویل به توزیع‌کنندگان، در جایگاه‌های سوخت در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

محمد نظیفی در خصوص دسترسی مردم به به بنزین ویژه گفت: در دو سال گذشته که بنزین سوپر عرضه نمی‌شد، دسترسی به آن امکان‌پذیر نبود. اکنون با عرضه محدود بنزین ویژه وارداتی، بخشی از مردم که خودروهایشان نیازمند این نوع سوخت است، می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند.

مدیر عامل بورس انرژی در ادامه بیان کرد: شرکت دوم واردکننده نیز مراحل اداری و دریافت کد معاملاتی خود را در شرف تکمیل دارد و پس از نهایی شدن، عرضه مستقل خود را خواهد داشت که ممکن است قیمت متفاوتی ایجاد کند.

محمد نظیفی در خصوص روش قیمت گذاری بنزین سوپر بیان کرد: هدف از این عرضه‌ها، شکل‌گیری بازاری رقابتی و با عمق مناسب برای بنزین ویژه است و انتظار می‌رود با حمایت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و مشارکت سایر واردکنندگان، این بازار توسعه یابد.

مدیر عامل بورس انرژی افزود: سهم مصرف بنزین ویژه در کشور هنوز کم است، اما این تجربه می‌تواند به‌عنوان آزمونی برای دسترسی مردم و فعالان اقتصادی به حامل‌های انرژی و فرآورده‌ها در بورس انرژی محسوب شود.

محمد نظیفی افزود: همه معاملات فیزیکی فراورده‌ها در بورس انرژی، فقط بین عرضه‌کنندگان و خریدارانی انجام می‌شود که به تأیید تنظیم‌گر بخش مربوطه (شرکت ملی پالایش و پخش) رسیده باشند. سازوکار دریافت کد معاملاتی و توثیق تضامین به منظور جلوگیری از نکول، تضمین ایفای تعهدات و حفظ اعتماد فعالان اقتصادی طراحی شده است.