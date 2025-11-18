با تلاش مشترک کارشناسان شرکت توزیع نیروی برق استان قم و عوامل انتظامی، ۵ دستگاه استخراج ارز دیجیتال که به صورت غیرقانونی در یکی از روستا‌های اطراف قم فعال بودند، شناسایی و توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق با اعلام این خبر با تأکید بر لزوم مشارکت شهروندان در مقابله با تخلفات انرژی، از هم استانی‌های گرامی خواست در صورت مشاهده فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط با استخراج ارز‌های دیجیتال، موضوع را از طریق ارسال پیامک به شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ یا مراجعه به پایگاه اینترنتی samaat به نشانی www.tavanir.org.ir/samaat گزارش دهند

امید رفیعی همچنین با اشاره به طرح تشویقی شرکت توزیع نیروی برق استان قم افزود: افرادی که اطلاعات معتبر درباره استفاده غیرقانونی از دستگاه‌های ماینر ارائه کنند، بسته به میزان اهمیت گزارش، از پاداش نقدی یک و نیم تا سیصد میلیون تومان برخوردار خواهند شد.