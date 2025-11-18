پخش زنده
امروز: -
معاون راهداری اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان بوشهر از لایروبی و پاکسازی بستر ۱۲۰۰ دستگاه پل بزرگ و کوچک در حوزه راههای استان از ابتدای امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ حمیدرضا حیدری اظهار داشت: با هدف پیشگیری از وقوع سیلاب و جلوگیری از وارد شدن صدمات به ابنیه فنی راههای استان، قبل از شروع بارندگیها عملیات پاکسازی و لایروبی پلها و آبروها در محورهای مواصلاتی انجام میشود.
وی گفت: نیروهای راهداری استان به منظور آمادهباش برای بارندگیهای امسال، اقداماتی همچون لجن برداری، ساخت و اصلاح قنوها، تخلیه و پاکسازی کانالهای هدایت آب، دریواسیون پلهای بزرگ، پاکسازی، لایروبی و بازگشایی ورودی و خروجی آبروها، ریزش برداری و… در طول محورهای استان انجام دادهاند.
حیدری یادآور شد: ۹ هزار و ۵۱۵ دستگاه پل و ابنیه فنی با تلاش مستمر راهداران نگهداری میشود.