به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ حمیدرضا حیدری اظهار داشت: با هدف پیشگیری از وقوع سیلاب و جلوگیری از وارد شدن صدمات به ابنیه فنی راه‌های استان، قبل از شروع بارندگی‌ها عملیات پاک‌سازی و لایروبی پل‌ها و آبرو‌ها در محور‌های مواصلاتی انجام می‌شود.

وی گفت: نیرو‌های راهداری استان به منظور آماده‌باش برای بارندگی‌های امسال، اقداماتی همچون لجن برداری، ساخت و اصلاح قنوها، تخلیه و پاک‌سازی کانال‌های هدایت آب، دریواسیون پل‌های بزرگ، پاک‌سازی، لایروبی و بازگشایی ورودی و خروجی آبروها، ریزش برداری و… در طول محور‌های استان انجام داده‌اند.

حیدری یادآور شد: ۹ هزار و ۵۱۵ دستگاه پل و ابنیه فنی با تلاش مستمر راهداران نگهداری می‌شود.