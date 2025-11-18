در پویشی مردمی، ورودی ها، حریم جاده ها و طبیعتِ شهرستانِ اردبیل، از وجود زباله های انسان ساز، پاکسازی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل به همت فرمانداری اردبیل پویش مردمی برای پاکسازی ورودی‌ها، حریم جاده‌های مواصلاتی و طبیعت شهرستان اردبیل آغاز شد.

فرزاد قلندری فرماندار اردبیل در بازدید از طرح پاکسازی ورودی‌های اردبیل گفت: در قالب پویش مردمی، طرح پاکسازی ورودی و طبیعت اردبیل از سمت نمین به همت فرمانداری، سازمان‌های مردم نهاد، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، شورا‌های اسلامی و دستگاه‌های متولی انجام شد.

وی تصریح کرد: یکی از رویکرد‌های اساسی در شهرستان اردبیل پاکسازی طبیعت، جاده‌های مواصلاتی، ورودی‌های اردبیل و حفظ محیط زیست است که در این راستا تمام دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مردم نهاد پای کار آمدند و این طرح در تمام ورودی‌های اردبیل اجرا و ادامه خواهد داشت.

فرماندار اردبیل، حفظ و احترام به طبیعت را وظیفه همگانی عنوان کرد و گفت: در این راستا همه باید احساس مسئولیت داشته باشند و در راستای پاک نگه داشتن طبیعت و حریم جاد‌ها و مناطق مختلف کوشا باشند.