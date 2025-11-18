به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، عبداللهی در حاشیه گفت و گوی برخط با جمعی از مردم استان البرز با اشاره به روند رو به رشد ارائه خدمات در سامانه «سامد» و دیدار‌های حضوری سه‌شنبه‌ها، این سازوکار‌ها را عامل مهمی در رفع مطالبات و کاهش مراجعات تکراری شهروندان عنوان کرد.

مجتبی عبداللهی با بیان اینکه تمام دستگاه‌های اجرایی، فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها و ادارات کل استان موظف به برگزاری ملاقات‌های چهره‌به‌چهره با مردم در روز‌های سه‌شنبه هستند، افزود: شماره ۱۱۱ به‌عنوان سامانه سامد، بستر ارتباط تلفنی مستقیم مردم با مسئولان است و متقاضیان می‌توانند درخواست ملاقات یا طرح مشکلات خود را از این طریق ثبت کنند.

استاندار البرز توضیح داد: هر ماه جلسه ویژه سامانه سامد برگزار می‌شود؛ نشستی که در آن تماس‌گیرندگان مشکلات خود را به‌صورت تلفنی مطرح می‌کنند و این موارد در فرم‌های مشخص ثبت و برای دستگاه‌های مربوطه به‌صورت سیستمی ارسال می‌شود. شهروندان پس از ثبت درخواست، دستور یا نامه ارجاع را دریافت می‌کنند و امور آنها از سوی دستگاه مربوطه پیگیری می‌شود.

او با تأکید بر اینکه حل مشکلات مردم رویکرد اصلی دولت در استان است، اظهار داشت: البته طبیعی است که همه درخواست‌ها قابل تحقق نباشد؛ برخی خارج از توان قانونی دستگاه‌هاست. اما تأکید ما این است که تصمیمات حتماً به نفع متقاضی اتخاذ شود.

استاندار البرز با بیان اینکه در مدیریت استان پاسخ منفی جایی ندارد مگر در موارد مغایر قانون، خاطرنشان کرد: نگاه ما حل مسئله و تلاش برای تحقق خواسته‌های مردم است و این مسیر را با جدیت ادامه خواهیم داد تا به وضعیت مطلوب و رضایتمندی حداکثری برسیم.