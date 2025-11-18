بیستمین نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم فردا چهارشنبه ۲۸ آبان در حسینیه الزهرا (س) مجتمع امام خمینی (ره) تهران آغاز به کار خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، موضوع بیستمین نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم که شورای عالی قرآن متولی برگزاری آن است، «الزامات ابداع در تلاوت قاریان ایرانی» است و در این نشست تعدادی از کارشناسان و قاریان قرآن، مقالات و محتوا‌های پژوهشی خود را ارائه خواهند کرد.

ویژگی‌های تلاوت مطلوب از منظر آیات، روایات و امامین انقلاب، بررسی تحلیلی سبک‌های رایج تلاوت در جهان اسلام، نقش صدا و سیما و فضای مجازی در ارتقا و استقلال تلاوت قاریان ایرانی، تبیین نگاه رهبر معظم انقلاب در مقوله تقلید و ابداع در تلاوت، مبانی مؤلفه‌های ابداع در تلاوت قُرّاء ایرانی از جمله موضوعاتی است که در این نشست سه‌روزه بررسی می‌شود.

محمدتقی میرزاجانی؛ معاون پژوهش و آموزش و ارتباطات شورای عالی قرآن درباره مراسم افتتاحیه این دوره از نشست‌های شورای عالی قرآن گفت: ساعت ۱۸ فردا چهارشنبه ۲۸ آبان بعد از اقامه نماز مغرب و عشا، این مراسم آغاز خواهد شد و میهمان ویژه این آئین نیز حجت‌الاسلام و‌المسلمین محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی است.

آقای میرزاجانی ادامه داد: پس از سه روز ارائه مقالات براساس جدول زمانبندی که در آن اسامی ارائه‌دهندگان و موضوعات آنها مشخص شده است، از ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه جمعه ۳۰ آبان، شاهد برگزاری مراسم اختتامیه این نشست‌ها خواهیم بود و میهمان ویژه این مراسم نیز خانواده سپهبد شهیدحسین سلامی فرمانده فقید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

همچنین کارویژه نشست بیستم شورای عالی قرآن که مراسم افتتاحیه و اختتامیه آن به طور مستقیم از شبکه قرآن و معارف سیما پخش خواهد شد، مؤلفه‌های سلوک فردی و اجتماعی قاری قرآن است.