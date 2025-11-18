با هدف توسعه فضا‌های ورزشی، ۸طرح عمرانی- ورزشی در شهرستان شاهین دژ اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ نشست بررسی مشکلات ورزش شهرستان شاهین دژ با حضور حجت الاسلام میرزایی نماینده مردم تکاب و شاهیندژ در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی شاهیندژ برگزار شد.

نماینده مردم شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی در این جلسه توسعه زیر ساخت‌های ورزشی شهرستان را از مهمترین برنامه‌های اولویت دار شهرستان و منطقه برشمرد.

حجت الاسلام میرزایی همچنین توجه برلزوم توسعه ورزش‌های همگانی در مناطق شهری و روستایی تاکید کرد.

رییس اداره ورزش و جوانان شاهین دژ نیز در این جلسه گفت : در حال حاضر۷ زمین چمن مصنوعی در مناطق شهری و روستایی این شهرستان با اعتبار ۲۰ میلیارد ریال احداث می شود

محسن برجاس افزود: همچنین برای ساخت سالن دو طبقه ورزش‌های غیر توپی مجموعا ۲۶۰میلیارد ریال اعتبار تخصیص داده شده است.

در ادامه حجت‌الاسلام میرزایی نماینده مردم شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی از اماکن ورزشی و پروژه‌های جدید بازدیدو بر اتمام و بهره برداری هرچه سریعتر آنان تاکیدکرد.



