به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد، سازمان امنیت ملی عراق در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با همکاری نهاد‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران، قاچاقچی بین‌المللی مواد مخدر با نام اختصاری «م. ن. ج» را که در واردات بیش از ۱۰۰ کیلوگرم ماده مخدر کریستال به عراق نقش داشته، بازداشت کرده است.

این سازمان اعلام کرد: شناسایی و بازداشت متهم پس از اعترافات افراد بازداشت شده و صدور حکم قضایی انجام شده و متهم در گذرگاه مرزی شلمچه به مقامات عراقی تحویل داده شده است. متهم پس از انتقال به بغداد، بازداشت و به واردات و قاچاق مواد مخدر اعتراف کرده است.