معاون امور عمرانی استاندار اردبیل، گفت: تمامی قراردادهای انتقال آب شرب به واحدهای صنعتی لغو شده و ما با ممنوعیت این رویه روبه‌رو هستیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل فرهاد سبحانی در نشست فعالان حوزه زیست محیطی با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در اردبیل، اظهار کرد: برای حل مشکلات زیست محیطی در استان اردبیل باید از ظرفیت‌های خوب تشکل‌های مردم نهاد و سمن‌ها بهره بگیریم تا به تدریج مشکلات و چالش‌ها کاهش پیدا کند.

وی از اجرای برنامه سازگاری با کم آبی در سطح استان بر اساس رویکرد وزارت نیرو خبر داد و افزود: با توجه به اینکه با مشکل فرونشست در دشت‌ها و بهره‌برداری غیراصولی در منابع آب زیرزمینی روبه‌رو هستیم، قرار است در برنامه پنج ساله تا ۱۴۰۵ طرح سازگاری با کم آبی اجرایی و عملیاتی شود.

معاون امور عمرانی استاندار اردبیل گفت: بر همین اساس ۲۵۰ میلیون متر مکعب آب برداشت شده از سفره‌های زیرزمینی کاهش پیدا کرده و در ۲ سال اخیر ما موفق شدیم تا با ۶ راهبرد و ۳۰ سنجه نارسایی‌ها و مشکلات را در این بخش احصا و نسبت به اجرایی کردن طرح‌ها اقدام کنیم.

سبحانی تصریح کرد: بر اساس همین راهبرد‌ها و سنجه‌ها عملکرد دستگاه‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد تا کاستی‌ها رفع و نقاط قوت تقویت شود.

وی از ممنوعیت برداشت آب‌های زیرزمینی در دشت‌های استان و بهره‌برداری درست و اصولی از منابع آب خبر داد و خاطرنشان کرد: انتقال آب شرب و بهداشتی به بخش صنعت ممنوع شده و صنعت موظف است از آب پساب استفاده کند.

معاون امور عمرانی استاندار اردبیل اضافه کرد: برای حل مشکل خروجی فاضلاب به واحد‌های صنعتی و جلوگیری از آلودگی قره‌سو برای تکمیل تصفیه‌خانه‌ها ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب شده تا در مدت ۲ سال طرح‌های توسعه فاضلاب واحد‌های صنعتی اجرایی و عملیاتی شود.

سبحانی بیان کرد: در مشگین‌شهر، پارس‌آباد و نمین اجرای این طرح‌ها آغاز شده و با همکاری شهرک‌های صنعتی در حال توسعه این زیرساخت هستیم.

وی در مورد پسماند و آمادگی سیمان اردبیل برای تولید آر. دی. اف از پسماند‌ها و زباله‌های شهری یادآور شد: انعقاد قرارداد در این زمینه انجام شده تا تولید برق و کمپوست را از این طریق شاهد باشیم.

معاون امور عمرانی استاندار اردبیل تصریح کرد: در مورد تأمین آب شمال استان هماهنگی‌ها انجام شده و تا از محل سد عمارت انتقال آب شرب شمال استان انجام شود.

سبحانی گفت: در مورد آلودگی رود ارس مباحث باید به صورت تخصصی پیگیری شود، اما تاکنون گزارشی از این آلودگی‌ها ارائه نشده و موضوعات مطرح شده نیز عمدتا غیرکارشناسی است.