با حضور مدیران باشگاه استقلال، آخرین جلسه تمرینی استقلال مشهد در مجموعه ورزشهای ساحلی شهید رحیمی مشهد برگزارشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر اجرایی باشگاه استقلال گفت: باشگاه استقلال بعد از تیمداری در رشتههای هندبال و بسکتبال این بار در شهر مشهد در رشته والیبال ساحلی تیمداری میکند.
امیرحسین قاضی نور افزود: بعد از هماهنگیهای انجام شده در دقایق آخر قرعهکشی لیگ برتر والیبال ساحلی کشور باشگاه استقلال تصمیم گرفت تا در رشته والیبال ساحلی این بار در مشهد به میدان برود.
وی افزود: تیم والیبال ساحلی استقلال مشهد شامل ۴ بازیکن بومی و یک بازیکن ملی پوش ردههای پایه است.
مرحله اول مسابقات لیگ برتر والیبال ساحلی کشور در گروه یک این رقابتها از بیست و نهم آبان ماه در شهر آق قلا گلستان برگزار خواهد شد.