دانشآموزان سمپاد استان چهارمحال و بختیاری در سیامین کنگره سراسری قرآن کریم خوش درخشیدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل آموزشوپرورش استان گفت: دانشآموزان سمپاد استان توانستند در محورهای مختلف رشته حفظ قرآن کریم، یک رتبه اول و دو رتبه سوم کشوری را کسب کنند.
بهمن خدادادی افزود: فائزه قهرمان توانست رتبه اول کشوری را در محور حفظ عمومی قرآن کریم به دست آورد.
وی افزود: همچنین سیدمهدی علوی در محور حفظ ویژه قرآن کریم به رتبه سوم کشوری دست یافت و مهرسا جمشیدیفر نیز رتبه سوم کشوری را در محور حفظ عمومی قرآن کریم را از آن خود کرد.