بافت زنده، تاریخی و ارزشمند ندوشن با بی‌مهری مواجه شده و هر ساله بخش‌هایی از آن فرو می‌ریزد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، بافت تاریخی ندوشن با قدمتی دیرینه و ثبت شده در فهرست آثار ملی، سالانه میزبان گردشگران زیادی است، اما کوتاهی در نگهداری و مرمت این آثار باعث شده تا در فصل زمستان هر ساله تعدادی از بنا‌ها فرو بریزد.

به گفته کارشناسان میراث فرهنگی، فرسودگی و بی‌توجهی به این بافت ارزشمند، تهدیدی جدی برای حفظ هویت تاریخی و فرهنگی شهر کوچک ندوشن محسوب می‌شود.

تا کنون ۳۷ اثر تاریخی این شهر در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است و ضرورت دارد اداره کل میراث فرهنگی استان یزد با اقدامات فوری و مستمر، از تخریب بیشتر جلوگیری کند و برنامه‌ای جامع برای مرمت و حفاظت این بافت تاریخی تدوین شود.

کارشناسان همچنین تأکید می‌کنند که حفظ این بافت نه تنها از منظر تاریخی و فرهنگی اهمیت دارد، بلکه نقش مهمی در جذب گردشگر و توسعه اقتصادی منطقه نیز ایفا می‌کند.