فوتبال هفت نفره قهرمانی آسیا و اقیانوسیه - اندونزی؛

صعود ایران به نیمه نهایی

تیم ملی فوتبال ایران در آخرین دیدار گروهی رقابت‌های قهرمانی آسیا و اقیانوسیه مقابل تایلند به برتری رسید و به مرحله نیمه نهایی راه یافت.