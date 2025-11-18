پخش زنده
تیم ملی فوتبال ایران در آخرین دیدار گروهی رقابتهای قهرمانی آسیا و اقیانوسیه مقابل تایلند به برتری رسید و به مرحله نیمه نهایی راه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در مرحله گروهی رقابتهای فوتبال هفت نفره قهرمانی آسیا و اقیانوسیه، تیم ملی ایران با نتیجه ۳ بر یک تایلند را شکست داد.
امیرحسین قربانی بهترین بازیکن این دیدار بود.
تیم ملی فوتبال هفت نفره ایران پیش از این تیمهای مالزی و کره جنوبی را شکست داده بود.
شاگردان طارمی پنجشنبه ۲۹ آبان در مرحله نیمه نهایی به مصاف استرالیا میروند.