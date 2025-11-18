رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از اجرای طرح گسترده جمع‌آوری خودرو‌های فرسوده و رهاشده در سطح شهر تهران خبر داد و گفت: از آغاز این طرح ۱۹ مهر تا ۲۶ آبان ماه، ۹۲۸ خودرو به پارکینگ منتقل و ۱۰۲۳ خودرو نیز توسط مالکان جابه‌جا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور با اشاره به مطالبات مردمی در زمینه ساماندهی معابر شهری و زیباسازی چهره پایتخت، گفت: پلیس راهور تهران بزرگ از تاریخ ۱۹ مهرماه ۱۴۰۴ طرح جمع‌آوری خودرو‌های فرسوده و رهاشده را آغاز کرد. این طرح با هماهنگی مقام قضایی و همراهی شهروندان اجرا شد و همچنان ادامه خواهد داشت.

وی اظهار کرد: در طول اجرای طرح، ۹۲۸ دستگاه خودروی رهاشده با استفاده از جرثقیل به پارکینگ منتقل شد. همزمان، ۱۰۲۳ دستگاه خودرو نیز توسط مالکان پس از اطلاع‌رسانی پلیس، از سطح شهر جابه‌جا شدند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ افزود: پلیس راهور پیش از انتقال خودروها، با مالکان تماس گرفته و فرصت جابه‌جایی را در اختیار آنان قرار داده است.

سردار موسوی‌پور تأکید کرد: مالکانی که خودروهایشان به پارکینگ منتقل شده، برای ترخیص باید به دفاتر پلیس +۱۰ یا ستاد‌های ترخیص مراجعه کنند. مراحل قانونی شامل پرداخت جریمه‌ها، مالیات‌های معوق و هزینه‌های جابه‌جایی و پارکینگ است.

وی افزود: از شهروندان تقاضا داریم در صورت مشاهده خودرو‌های فرسوده و رها شده، از طریق شماره‌های ۱۱۰ و ۱۹۷ یا اپلیکیشن «پلیس من»، شماره پلاک و موقعیت مکانی خودرو را گزارش دهند. پس از دریافت گزارش، مأموران پلیس به محل مراجعه کرده و اقدامات لازم را انجام خواهند داد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در مورد اهداف این طرح گفت: اجرای این طرح پاسخ به مطالبات عمومی و کاهش مزاحمت‌های شهری و همچنین زیباسازی چهره پایتخت و ارتقای نظم شهری، جلوگیری از تهدیدات امنیتی ناشی از خودرو‌های رهاشده و افزایش ایمنی و روان‌سازی عبور و مرور در معابر است.

سردار موسوی‌پور در پایان گفت: خودرو‌های رهاشده نه تنها جلوه شهر را نازیبا می‌کنند، بلکه می‌توانند موجب اختلال در ترافیک و حتی تهدیدات امنیتی شوند. با همکاری و مشارکت فعال مردم، می‌توانیم شهری ایمن‌تر، زیباتر و منظم‌تر داشته باشیم.