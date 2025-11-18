مدیر عامل شرکت نفت و گاز اروندان گفت:با بهره گیری از دانش و متخصصان داخلی تولید نفت در میدان دارخوین افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، حمید دریس امروز سه‌شنبه ۲۷ آبان‌ماه در بازدید از روند تعمیر یکی از چاه‌های تولیدی میدان دارخوین و برنامه زمان‌بندی تکمیل این طرح افزود: برای نخستین‌بار، تمامی مراحل حفاری و تعمیر یک چاه در میدان دارخوین، توسط کارکنان شرکت نفت و گاز اروندان با مدیریت مهندسی و نظارت مستقیم متخصصان این شرکت و توسط متخصصان شرکت ملی حفاری ایران و بهره گیری از دانش بومی انجام شد.

وی افزود: با بهره‌برداری از این چاه، به‌زودی روزانه حدود ۲ هزار بشکه به تولید نفت شرکت نفت و گاز اروندان از این میدان افزوده خواهد شد.

مدیر عامل شرکت نفت و گاز اروندان گفت: طی توافق‌نامه‌ای که در هفته دولت سال جاری میان شرکت نفت و گاز اروندان و شرکت ملی‌حفاری ایران امضا شد، برای نخستین‌بار ظرفیت دکل‌های حفاری ملی‌حفاری در قالب عملیات مشترک وارد فاز اجرایی گردید؛ اقدامی که زمینه‌ساز استفاده بهینه از توان یکی از باتجربه‌ترین شرکت‌های حفاری کشور و تقویت هم‌افزایی عملیاتی در غرب کارون است.