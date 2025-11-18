به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، به مناسبت روز جهانی یادمان قربانیان سوانح رانندگی با حضور جمعی از مسئولان و مدیران استانی با مشارکت پلیس راهور خراسان رضوی در فرهنگسرای حمل و نقل و ترافیک مشهد برگزار شد.

در این مراسم، ضمن گرامیداشت یاد، بر اهمیت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و فرهنگ‌سازی در کاهش تصادفات و تلفات جاده‌ای تأکید شد.

برگزارکنندگان این یادواره، هدف خود را افزایش آگاهی عمومی و کاهش خطرات ناشی از بی‌احتیاطی در جاده‌ها عنوان کردند.