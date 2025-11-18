به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان فسا گفت: حاجیه خانم اکرم حبیبیان مادر شهیدان مهدی و محمدهادی بزرکار در ۹۰ سالگی به فرزندان شهیدش پیوست.

سپهری افزود: پیکر این مادر فداکار روز چهارشنبه ساعت ۱۰ صبح در گلزار شهدای فسا تشییع و در قطعه والدین شهدا به خاک سپرده خواهد شد.

شهید محمدهادی در سن ۲۲ سالگی در عملیات کربلای ۴ در منطقه شلمچه و مهدی در سن ۲۰ سالگی در مهاباد بر اثر اصابت تیر مستقیم دشمن به سر به شهادت رسیدند.