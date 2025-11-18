سالمندی را با علم و آگاهی میتوان دلنشین کرد
رئیس کانون کارگران بازنشسته استان البرز گفت: توجه به سلامت روحی و روانی در دوره سالمندی و رعایت سبک زندگی سالم و فعال و توصیههای بهداشتی و تغذیه میتوان این دوره را دلنشین کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، شادبخش در چهاردهمین همایش آموزشی «ارتقای سطح سواد سلامت سالمندان گفت: هدف اصلی ما توانمندسازی بازنشستگان و خانوادههایشان از طریق آموزش مهارتهای کاربردی زندگی است. در حوزههای کارآفرینی، آموزش مهارتهای ویژه و بهویژه ارتقای سواد سلامت گامهای مؤثری برداشتهایم.
سارا یگانه، مدرس سواد سلامت سالمندی گفت: سالمندی یک بیماری نیست، بلکه مرحلهای طبیعی از زندگی است که با برنامهریزی صحیح و آمادگی قبلی میتواند به یکی از شیرینترین دورههای عمر تبدیل شود.»
وی گفت: این دوره از چهار منظر اهمیت دارد که باید با برنامه ریزی مناسب به این موارد عمل کرد سلامت روحی و روانی در سالمندی، سبک زندگی سالم و فعال سالمندی، توصیههای بهداشتی و تغذیه و پیشگیری و مدیریت بیماریهای شایع مانند فشار خون بالا و دیابت که موجب می شود سالمندی پر نشاط تری داشته باشیم.
وی گفت: «آموزش» بهترین سرمایهگذاری برای داشتن سالهایی پربار، سالم و شاد در دوران بازنشستگی است و این همایش به سنتی ارزشمند تبدیل شده، تا قدر این سرمایه های اجتماعی را بدانیم.