تجمع اعتراضی به ساخت سد ماندگان در یاسوج
برخی از اقشار مختلف مردمی با تجمع در میدان امام حسین شهر یاسوج مخالفت خود را با ساخت سد ماندگان اعلام کردند.
شرکتکنندگان در این تجمع مردمی خواستار توقف ساخت سدهای ماندگان و خرسان ۳ و رعایت حقوق محیطزیستی و کشاورزی در کهگیلویه و بویراحمد شدند.
جمعیت حاضر از مسئولان استان به خصوص استاندار خواستند که نسبت به این موضوع بیتفاوت نباشند و از مبادی قانونی حقوق مردم استان را در خصوص پیشگیری از اجرای این دو سد پیگیری کنند .
گفتنی است در حاشیه این تجمع اعتراضی برخی از شرکت منندگان با امضاء طوماری خواستار پیشگری از ساخت سد های ماندگان و خرسان ۳ شدند.
