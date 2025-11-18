پخش زنده
رزمایش پیشگیری از حوادث ترافیکی درمحور بروجن – لردگان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گفت: رزمایش «روز بدون حادثه حوادث ترافیکی» با رویکرد پدافند غیرعامل و هدف افزایش آمادگی عملیاتی نیروهای امدادی و ارتقای فرهنگ ایمنی جادهای در محور بروجن – لردگان برگزار شد.
بیژن طاهری افزود: افزایش مهارت نیروهای امدادی و خدماترسان، ارتقای فرهنگ ترافیک، کاهش تصادفات و آمادگی بیشتر در برابر سوانح غیرمترقبه از اهداف برگزاری این رزمایش بود.