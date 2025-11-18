پخش زنده
مدیر جهاد کشاورزی اسدآباد از پیش بینی برداشت ۵۰ کیلوگرم زعفران از زمینهای زراعی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مسلم حسن آبادی گفت: هم اکنون ۱۵ کشاورز در اسدآباد مشغول برداشت محصول زعفران هستند.
او افزود: در این شهرستان حدود ۱۴ هکتار به این کشت کم آب بر اختصاص دارد.
مدیر جهاد کشاورزی اسدآباد تأکید کرد: :برنامه داریم کشتهای کم آب بر مثل آنغوزه، کاپاریس، زعفران و موسیر را در اسدآباد توسعه دهیم و در این زمینه کلاسهای آموزشی در مجموعه جهاد کشاورزی برگزار کردیم.
حسن آبادی تصریح کرد: پیش بینی میشود امسال ۵۰ کیلوگرم زعفران از زمینهای شهرستان برداشت شود که در سال آینده این مقدار بیشتر خواهد شد.