به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مسلم حسن آبادی گفت: هم اکنون ۱۵ کشاورز در اسدآباد مشغول برداشت محصول زعفران هستند.

او افزود: در این شهرستان حدود ۱۴ هکتار به این کشت کم آب بر اختصاص دارد.

مدیر جهاد کشاورزی اسدآباد تأکید کرد: :برنامه داریم کشت‌های کم آب بر مثل آنغوزه، کاپاریس، زعفران و موسیر را در اسدآباد توسعه دهیم و در این زمینه کلاس‌های آموزشی در مجموعه جهاد کشاورزی برگزار کردیم.

حسن آبادی تصریح کرد: پیش بینی می‌شود امسال ۵۰ کیلوگرم زعفران از زمین‌های شهرستان برداشت شود که در سال آینده این مقدار بیشتر خواهد شد.