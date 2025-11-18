قاتل در محل جنایت دستگیر شد
جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین از درگیری خونین ۲ نفر در شهرک صنعتی حیدریه و دستگیری قاتل در محل جنایت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
؛ سرهنگ علی اصغر جمالی گفت: در پی تماس یکی از شهروندان با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ و اعلام درگیری خونین در شهرک صنعتی حیدریه تاکستان، بلافاصله ماموران انتظامی بخش ضیاء آباد به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: با حضور ماموران مشخص شد نگهبان یکی از شرکتهای تولیدی با راننده یک دستگاه تریلی به دلیل اختلافات شخصی درگیر میشوند.
جانشین فرمانده انتظامی استان گفت: در این درگیری نگهبان شرکت با ضربات چاقو راننده را مجروح و این فرد به علت خونریزی شدید در محل حادثه فوت کرد.
این مقام انتظامی تصریح کرد: بلافاصله فرد ضارب در محل توسط ماموران دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.