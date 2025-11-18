پخش زنده
ظرفیتهای توسعه صنایع پاییندستی پتروشیمی و مزیتهای آذربایجانغربی در گسترش بازارهای صادرات محصولات پتروشیمی بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حمیدرضا خلیلی مدیرعامل گروه سرمایهگذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس با رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی دیدار و گفتوگو کرد.
استاندار آذربایجانغربی در این دیدار با اشاره به نقش مهم همسایگان غربی همچون ترکیه و عراق در توسعه بازار محصولات پتروشیمی، گفت: موقعیت ژئوپلیتیک آذربایجانغربی فرصت کمنظیری برای گسترش این صنعت فراهم کرده است.
رضا رحمانی همچنین با اشاره به وجود سه واحد پتروشیمی فعال در استان، افزود: تخصصیسازی، فعالیتهای مشترک و توسعه صنایع پاییندستی میتواند به شکل قابل توجهی به رشد اقتصادی منطقه کمک کند.
مدیرعامل گروه سرمایه گذاری وتوسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس نیز با اشاره به وضعیت مطلوب پتروشیمیهای استان و حمایتهای مستمر استانداری، خاطرنشان کرد: این مجموعه آماده افزایش سطح سرمایهگذاری در آذربایجانغربی است.
این نشست با محوریت توسعه صنایع پتروشیمی در استان و بررسی ظرفیتهای موجود برگزار شده و در این جلسه بر تقویت همکاریها و بهرهگیری از مزیتهای استراتژیک آذربایجانغربی در مسیر توسعه صنایع پاییندستی تأکید شد.