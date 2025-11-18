پخش زنده
مسیر پروازی جدید قشم - اهواز با هدف توسعه دسترسی هوایی به جزیره راه اندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل فرودگاه بینالمللی قشم گفت: این پروازها بصورت رفت و برگشت از هفته آینده روزهای سهشنبه و جمعه بهصورت منظم صورت میگیرد.
غلامرضا کریم آقایی افزود: راهاندازی این مسیر جدید با هدف افزایش ارتباطات هوایی، رونق گردشگری و بهبود خدمات سفر برای اهالی و مسافران است.
فرودگاه بینالمللی قشم هماکنون دارای پروازهای منظم به مقاصد تهران، شیراز، اصفهان، مشهد، تبریز، ساری، رشت، کیش و همچنین یک مسیر خارجی به دبی است.