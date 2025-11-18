به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل ورزش و جوانان استان گفت: این استان با صدور ۲۹ مجوز و تحقق رشد قابل توجه ۴۸۳ درصدی، موفق شد رتبه نخست کشور را در این شاخص مهم به دست آورد.

حسین زمانی افزود: رشد چشمگیر تعداد تشکل‌های مردم‌نهاد جوانان، بیانگر افزایش اعتماد عمومی و تمایل نسل جوان به حضور منسجم و تخصص‌محور در عرصه‌های اجتماعی است.

این شاخص یکی از معیار‌های اصلی ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در جشنواره شهید رجایی محسوب می‌شود.