پخش زنده
امروز: -
فیلمهای «مرد قد بلند»، «میکی۱۷» و مستندهای «آسمان خاکی» و «سلاح نفت»، از شبکههای سیما پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «مرد قد بلند» به کارگردانی پاسکال لوگی یِر محصول ۲۰۱۶، چهارشنبه ۲۸ آبان، از شبکه نمایش پخش میشود. این فیلم روانشناختی با فضایی رازآلود، مرز میان واقعیت و توهم را به چالش میکشد.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: یک مادر بعد از اینکه فرزندش گم میشود، تصمیم میگیرد بدنبال فردی مشهور به «مرد بلند قد» بگردد، که گفته میشود تا به حال کودکان زیادی را ربوده است...
بازیگرانی مثل جسیکا بیل، جودِل فرلَند، استیفن مک هتی، ویلیام بی ودیویسدر این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.
«مرد قد بلند»، ساعت ۲۳، پخش و پنج شنبه ۲۹ آبان ساعتهای ۷ و ۱۵، باز پخش میشود.
مستند «آسمان خاکی»، در جشنوارهی تلویزیونی مستند، امشب ساعت ۲۱ از شبکه مستند پخش میشود.
مجموعه مستند «آسمان خاکی» به تهیهکنندگی مجتبی قاسمی در نهمین دورهی جشنوارهی تلویزیونی مستند حضور دارد.
این مستند در ۱۵ قسمت ۳۰ دقیقهای تولید شده و تلاش میکند زندگی در اسارت را در قالب داستانهای جذاب برای بینندگان روایت کند.
یکی از قسمتهای مجموعه مستند «آسمان خاکی»، در جشنوارهی تلویزیونی مستند، سهشنبه بیست و هفتم آبان ساعت ۲۱ از شبکهی مستند سیما پخش میشود.
مستند «سلاح نفت»، از آنتن شبکه مستند پخش می شود.
این مستند به کارگردانی محمد هادی نعمتی و تهیه کنندگی احسان شادمانی، به بررسی تقابل کشورهای عربی با اسرائیل میپردازد.
مستند «سلاح نفت»، بازخوانی روایت اتحاد کشورهای عربی در سال ۱۹۷۳ و تصمیم تاریخی آنان برای اعمال تحریم نفتی علیه غرب است.
مستند «سلاح نفت»، که محصول پردیس بینالملل سازمان اوج و توسط خانه مستند تهیه و تولید شده است، چهارشنبه ۲۸ آبان ساعت ۱۹، پخش می شود.
فیلم سینمایی«میکی۱۷»، جدیدترین ساخته بونگ جون هو، کارگردان کرهای که به خاطر فیلم «انگل» موفق به دریافت جایزه اسکار شده، از شبکه چهار پخش می شود.
این فیلم بر اساس رمان Mickey۷ به قلم «ادوارد اشتون» ساخته شده است. «رابرت پتینسون» با بازی چندلایهاش، هویت ویژهای به شخصیت داستانی «میکی بارنز»، بخشیده است. کسب امتیاز ۷۷% در Rotten tomatoes و امتیاز ۷۲ از ۱۰۰ در وبسایت متاکریتیک (Metacritic)، نشان از آن دارد که فیلم، حداقل ارزش یکبار دیدن را دارد.
این فیلم که محصول سال ۲۰۲۵ کشورهای کره جنوبی و آمریکاست ما را به سیارهٔ یخی «نیفلهایم» میبرد، جایی که انسانها برای بقا، انسانیت را قربانی میکنند.
این فیلم که در گونه فیلمهای علمی _ تخیلی دستهبندی میشود، به نظر برخی منتقدان «بهترین فیلم انگلیسیزبان بونگ جون هو» نام گرفته است.
فیلم سینمایی«میکی۱۷»، جمعه، ۳۰ آبان، ساعت ۲۰:۲۰ و روز بعد، ساعت ۹صبح، بازپخش می شود.