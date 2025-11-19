امحای کالاهای قاچاق به ارزش ۱۵ میلیارد ریال در بوشهر
مدیرکل تعزیرات حکومتی بوشهر از امحای کالاهای قاچاق غیرقابل مصرف به ارزش ۱۵ میلیارد ریال در اجرای مرحله سوم طرح ساماندهی اموال تملیکی خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، سیدموسی حسینی از اجرای مرحله سوم امحای کالاهای قاچاق غیرقابل مصرف به ارزش ۱۵ میلیارد ریال خبر داد و گفت: این اقدام در ادامه برنامههای نظارتی بر اموال تملیکی و مراحل قبلی امحا با نظارت دقیق تعزیرات اجرایی شده است.
وی هدف اصلی از امحا را جلوگیری از ورود کالاهای غیراستاندارد و غیرمجاز به بازار و صیانت از حقوق مصرفکنندگان مردم عنوان کرد و افزود: محمولههای امحا شده، شامل انواع کالاهای ممنوعه و غیربهداشتی بوده و بخش مهمی از تلاشهای مستمر تعزیرات برای کاهش رسوب کالا در انبارها را تشکیل میدهد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر با اشاره به همکاری نزدیک این سازمان با سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، بر اهمیت تداوم نظارت دقیق بر فرآیند امحا، مزایدههای شفاف و ساماندهی مستمر اموال تأکید کرد.
به گفته وی اجرای این برنامهها در راستای تحقق عدالت اقتصادی و خدماترسانی به مردم استان ادامه خواهد یافت.
حسینی یادآور شد: مرحله سوم امحای کالای قاچاق با حضور نمایندگان تعزیرات حکومتی بوشهر، دادستان استان و نماینده کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری برگزار شد و موضوع تسریع در ساماندهی کالاهای رسوبی مورد تأکید مسئولان قرار گرفت.