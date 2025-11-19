مدیرکل ثبت اسناد و املاک گیلان از راه‌اندازی آزمایشی سامانه ثبت ادعای اسناد عادی از اول آذر امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیرکل ثبت اسناد و املاک گیلان گفت: سامانه ثبت ادعای اسناد عادی طبق ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از اول آذر، به صورت آزمایشی راه اندازی خواهد شد.

سعید بدوی افزود: اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند مستندات مربوط به املاک و حقوق خود را در این سامانه ثبت کنند تا به این اسناد در مدت ۲ سال رسیدگی شود.

وی گفت: این سامانه براساس تکلیف قانونی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به عنوان «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی» راه‌اندازی می‌شود و ادعا‌های مربوط به مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از ۲ سال، حق انتفاع و حق ارتفاق را ثبت و بررسی می‌کند و مدعی مکلف است با انتخاب افراد دارای صلاحیت نقشه برداری مندرج در سامانه، اطلاعات ادعای خود را در این سامانه بارگذاری کند.

عضو شورای قضایی گیلان همچنین با تأکید بر ضرورت اقدام سریع دستگاه‌های دولتی، گفت: نهاد‌های دولتی که املاک با اسناد عادی دارند باید هرچه زودتر برای صدور اسناد رسمی اقدام کنند تا از بروز مشکلات حقوقی در آینده جلوگیری شود و در این خصوص مکاتبات لازم با بالاترین مراجع اداری، قضایی ونظارتی استان انجام شده است.

بدوی با هشدار درباره ثبت ادعا‌های غیرواقعی، گفت: علاوه بر مصادیق مجرمانه احتمالی از قبیل جعل اسناد یا تبانی برای بردن یا انتقال مال غیر، براساس تبصره ۵ ماده ۱۰، ثبت ادعا‌های خلاف واقع ممنوع است و متخلفان به پرداخت جریمه نقدی معادل ۲۰ درصد ارزش روز ملک موردنظر محکوم خواهند شد.