با تلاش مأموران انتظامی شهرستان شاهین ۲ سارقی که طی چند روز گذشته اقدام به ۱۳ فقره سرقت باتری خودرو در این شهرستان کرده بودند دستگیر شدند



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اصفهان؛ سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه گفت: در پی وقوع سریالی چند فقره سرقت باتری خودرو‌های پارک شده در سطح شهر‌های گرگاب و شاهین شهر بررسی موضوع در دستور کار مأموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

سرهنگ مجید حاتمی افزود: با جمع آوری سرنخ‌های موجود مشخص شد تمامی این سرقت‌ها توسط ۲ نفر سرنشینان یک دستگاه سواری پراید با پلاک مخدوش انجام می‌شود.

سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه افزود: مأموران انتظامی کلانتری ۱۶ گرگاب موفق شدند این ۲ سارق را در حین ارتکاب جرم در یکی از محلات سطح حوزه غافلگیر و دستگیر کنند.

وی افزود: در تحقیقات تکمیلی پلیس متهمان به ۱۳ فقره سرقت باتری خودرو در سطح شهر‌های گرگاب و شاهین شهر اعتراف و سپس با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.