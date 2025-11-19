صدور سند برای ۱.۷ میلیون هکتار زمین‌های منابع طبیعی

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر با بیان اینکه در اجرا طرح کاداستر، ۱۰۰ درصد زمین‌های منابع طبیعی استان بوشهر حدنگاری است، گفت: برای ۱.۷ میلیون هکتار از این زمین‌ها سند صادر شده است.