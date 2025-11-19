صدور سند برای ۱.۷ میلیون هکتار زمینهای منابع طبیعی
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر با بیان اینکه در اجرا طرح کاداستر، ۱۰۰ درصد زمینهای منابع طبیعی استان بوشهر حدنگاری است، گفت: برای ۱.۷ میلیون هکتار از این زمینها سند صادر شده است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، محمدرضا بزرگمهر با اشاره به پایان حدنگاری در لایههای مختلف زمین و املاک استان بوشهر، اظهار کرد: یکی از مهمترین وظایف اداره کل ثبت اسناد و املاک صدور اسناد مالکیت اراضی و املاک، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقى بر اساس حدنگاری است.
وی با بیان اینکه در اجرا طرح کاداستر ۱۰۰ درصد اراضی منابع طبیعی استان بوشهر حدنگاری و برای ۱.۷ میلیون هکتار از این اراضی سند صادر شده است، افزود: تا کنون نزدیک به یکمیلیون و ۹۰۰ هزار هکتار زمین در استان بوشهر حدنگاری و سند مالکیت صادر شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر با تأکید بر اهمیت دادههای فضایی بهروز در تشخیص و تدقیق حدود مالکیت، عنوان کرد: تا کنون سازمان ثبت اسناد و املاک ۱۰ ایستگاه شمیم در همه شهرها و شهرستانهای بوشهر راهاندازی کرده است.
وی با بیان اینکه طرح شمیم یا شبکه مدیریت یکپارچه ملک گام بزرگی در راستای تهیه نقشهها در همه استان اجرایی شده است، گفت: حدود ۲.۳ میلیون هکتار زمین در استان بوشهر زیر پوشش ایستگاههای شمیم قرار گرفته است.
بزرگمهر پیشرفت روند صدور سند مالکیت در استان بوشهر را مطلوب دانست و بیان کرد: در نیمه نخست امسال نزدیک به ۴۰ هزار فقره سند مالکیت صادر شده است که حدود ۱۶ هزار سند، از نوع دفترچهای قدیمی بوده و این اسناد نیز به تک برگ تعویض شدهاند.
وی با تاکید بر اینکه اسناد مالکیت دفترچهای و عادی فاقد اعتبار هستند، گفت: طبق قانون، اسناد مالکیت دفترچهای و عادی دیگر اعتبار قانونی ندارند و دارندگان این نوع اسناد باید در سریعترین زمان نسبتبه تعویض آنها با سند تک برگ اقدام کنند، چون هیچ نوع خدمات و تسهیلاتی به این اسناد ارائه نمیشود.