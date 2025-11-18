پیام تبریک نماینده ولی فقیه در لرستان به مناسبت هفته کتاب
نماینده ولی فقیه در استان لرستان به مناسبت فرارسیدن هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار پیامی صادر کرد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، متن پیام حجت الاسلام و المسلمین سید احمد رضا شاهرخی نماینده ولی فقیه در استان لرستان به مناسبت فرارسیدن هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم»
رهبر معظم انقلاب اسلامی امام خامنهای «مد ظله العالی»
(کتاب، دروازهای به سوی جهان گسترده دانش و معرفت است و کتاب خوب، یکی از بهترین ابزارهای کمال بشری است)
آنگونه که علم و آگاهی و دانایی، انسان را به جایگاه رفیع و اوج فضیلت میرساند، در مقابل جهل و غفلت بشر را به جایگاه ذلت مینشاند.
در مسیر علم و دانش، و در دنیای پرشتاب امروز، کتابهای سودمند، دروازههای دانش و فرهنگ را بر روی انسانها میگشایند، و چراغ راه انسان در این مسیر پرتلاطم زندگی میگردند، و با سفر در دنیای بیکران کتاب، به عنوان منبع تفکر و تحلیل و تحول، روح انسان را جلا میدهد.
کتابخوانی نه تنها راهی برای ارتقا دانش، بلکه وسیلهای برای رشد فردی و اجتماعی به شمار میآید، و باعث میشود که به دنیای بیکران انسانها و اندیشههای مختلف سفر کنیم، و با آموختن، افقهای تازهای را در زندگی کشف کنیم.
در این میان، تلاش صادقانه اهل قلم، پژوهشگران، ناشران، مروجان فرهنگ مطالعه و کنشگران عرصه کتاب، به ویژه کتابداران پرتلاش، بعنوان حافظان گنجینههای علمی و فرهنگی، با همت در گسترش فرهنگ کتابخوانی و رشد ذهنی و فکری جامعه، دنیای بهتری را برای نسل آینده میسازند، و در مسیر کتاب و دانایی و رشد اذهان، و بالا بردن بینش و تعهد، بصیرت و آگاهی طالبان علم، سهم بسزایی دارند.
اینجانب ضمن درود به روح پرفتوح علامه شهیر و مفسر ارجمند آیت الله سید محمد حسین طباطبایی (ره) فرا رسیدن هفته کتاب را به کتابداران فرهیخته، اهالی قلم، کتابخوانان و همه دستاندرکاران و تلاشگران عرصه کتاب در استان لرستان و این مرز و بوم تبریک و تهنیت عرض مینمایم.