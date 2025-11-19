بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، علی سلیمانی از صادرات ۱۸ میلیون و ۷۹۳ هزار تن کالای غیرنفتی به ارزش افزون بر شش میلیارد و ۹۴۷ میلیون دلار از گمرکات استان بوشهر در هفت ماه امسال خبر داد و گفت: محصولات پتروشیمی، میعانات گازی، سیمان و کلینکر، انواع ماهی و میگو، سنگ گچ و گچ بنایی، سبزیجات و صیفیجات بیشترین محموله صادراتی را به خود اختصاص دادهاند.
وی با اشاره به گستردگی بازارهای هدف صادراتی، اظهار کرد: در مدت یاد شده، محصولات صادراتی استان بوشهر به بیش از ۴۱ کشور جهان ارسال شده که بیشترین حجم کالاها راهی چین، امارات متحده عربی، هند، پاکستان، ترکیه، برزیل، عمان، قطر، بنگلادش و روسیه شده است.
مدیرکل گمرک بوشهر عنوان کردک در این مدت، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با صادرات بیش از ۱۵ میلیون و ۳۹۴ هزار تن کالا و ارزشی افزون بر ۶ میلیارد و ۳۸۸ میلیون دلار، ۸۲ درصد حجم و ۹۲ درصد ارزش کل صادرات استان را به خود اختصاص داده که نشانگر نقش کلیدی این منطقه در تجارت خارجی کشور است.
وی ادامه داد: منطقه ویژه اقتصادی شماره یک بوشهر نیز در این مدت با صادرات ۹۲۲ هزار تن کالا به ارزش ۱۷۰ میلیون دلار و منطقه ویژه اقتصادی شماره ۲ بوشهر با صادرات ۲۹۹ تن به ارزش ۲۴۷ هزار دلار فعال بودهاند و سایر گمرکات استان شامل خارگ، گناوه، دیر و کنگان نیز نقش مؤثری در توسعه صادرات ایفا کردهاند.
سلیمانی گفت: در مهرماه امسال ارزش هر تن کالای صادراتی معادل ۳۷۰ دلار بود که بیانگر رشد کیفی صادرات استان است. محصولات پتروشیمی با بیش از ۱۶ میلیون و ۹۰۷ هزار تن به ارزش شش میلیارد و ۸۱۲ میلیون دلار و میعانات گازی به میزان ۱۰ هزار تن و ارزش ۵ میلیون و ۲۰۶ هزار دلار بیشترین سهم را در صادرات استان داشتهاند.
وی افزود: در مجموع در هفت ماه امسال، افزون بر محصولات پتروشیمی و میعانات گازی، ۵۹ هزار و ۴۵۴ تن محصولات تولیدی و صنعتی، ۷۶ هزار و ۷۶۳ تن محصولات کشاورزی و صنایع غذایی، یک میلیون و ۷۳۸ هزار و ۸۷۸ تن محصولات معدن و صنایع معدنی به کشورهای مختلف صادر شده است.
مدیرکل گمرک بوشهر به صادرات فرش و محصولات صنایع دستی در ۷ ماه امسال هم اشاره و بیان کرد: در این مدت، انواع فرش و صنایع دستی استان به وزن ۱۰۸ تن و ارزش ۱۴۵ هزار و ۸۰۵ دلار از گمرکات استان بوشهر به کشورهای مختلف صادر شده که بازتابدهنده فرهنگ و هنر اصیل ایرانی در سطح بازارهای جهانی است.
وی با تأکید بر نقش صنایع پتروشیمی در صادرات استان، اظهار کرد: محصولات پتروشیمی به لحاظ حجم و ارزش، پیشران صادرات استان بوشهر هستند و توسعه این صنایع میتواند اشتغالزایی و رشد اقتصادی استان را چندین برابر کند.