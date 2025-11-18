اختتامیه جشنواره فرهنگی چکیده‌ خرد با حضور نوجوانان خلاق ۸ تا ۱۸ سال، در فرهنگسرای امام علی (ع) شهر هشتگرد و به مناسبت سی و سومین هفته کتاب و کتاب‌خوانی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

جشنواره چکیده‌ خرد با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و ارتقای مهارت‌های نویسندگی در میان نسل نوجوان از پنجم تا بیست‌وششم آبان‌ماه برگزار شد و در این مدت بیش از ۶۰ اثر از سراسر استان البرز به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.

در مرحله داوری اولیه، ۳۵ اثر واجد شرایط توسط هیأت داوران بررسی و ارزیابی شد که شامل ۱۳ اثر از کرج، ۳ اثر از محمدشهر، ۱ اثر از کمالشهر، ۵ اثر از هشتگرد، ۸ اثر از طالقان و ۵ اثر از نظرآباد بود و در نهایت ۲۱ اثر به مرحله مقدماتی راه یافتند.

در کنار رقابت آثار، برنامه‌های جنبی و آیینی، چون سعدی‌خوانی، حافظ‌خوانی، حماسه‌سرایی و اجرای گروه هم‌خوانی کودکان نیز فضای مراسم را به جلوه‌ای از شور ادبی و فرهنگی در هفته کتاب بدل کرد.



