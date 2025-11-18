پخش زنده
تقویت زیرساختها و حمایت از طرحهای گردشگری از اولویتهای اصلی در حوزه توسعهای شهرستان خور و بیابانک است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ نماینده مردم شهرستانهای نایین و خوروبیابانک در بازدید از روستاهای گردشگری مصر و فرحزاد گفت: توسعه گردشگری در این مناطق میتواند به رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار کمک کند.
الهام آزاد با بیان اینکه ما از حضور و مشارکت سرمایهگذاران در حوزه گردشگری استقبال میکنیم گفت: سرمایهگذاری در مناطق کویری علاوه بر بازده اقتصادی مناسب، موجب ایجاد زیرساختهای جدید و افزایش ارزش افزوده برای جامعه محلی میشود.
فرماندار خوروبیابانک نیزگفت: حمایت از طرحهای بومگردی و زیرساختها را در دستور کار دارد.
علی اصغر ایرجی افزود: رونق گردشگری نتیجه مشارکت دولت، بخش خصوصی و جامعه محلی است و تمام تلاش خود را برای پشتیبانی از طرحهای توسعهای و ایجاد زیرساختهای لازم در شهرستان به کار میگیریم.