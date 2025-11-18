نخبگان مهارتی پنج رشته باقی‌مانده از بیست‌ودومین مسابقات ملی مهارت، همزمان با برگزاری رویداد هفته جهانی کارآفرینی ۱۴۰۴ با حضور معاون رئیس‌جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجلیل شدند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با هفته جهانی کارآفرینی و در جریان برگزاری رویداد هفته جهانی کارآفرینی ۱۴۰۴ با شعار " با هم بسازیم؛نسل نو کار نو" از برگزیدگان پنج رشته‌ای که به علت ضرورت بررسی دقیق‌تر جزئیات داوری، در مراسم اختتامیه مسابقات موفق به دریافت مدال‌های خود نشده بودند، تجلیل شدند.

رشته‌های مورد تقدیر شامل جواهرسازی، رباتیک تیمی دونفره، سازه‌های چوبی، فناوری طراحی صنعتی و نقاشی خودرو، است.

جواهرسازی:

علی گرومی (گلستان) – برنز

دانیال اکبری محمودآبادی (قزوین) – نقره

رضا باوندپور گاکیه (البرز) – طلا

رباتیک تیمی دونفره:

آراد امیدی و محمدطاها قاسمی – برنز

ایلیا زاهدی عبقری، پوریا افشاری مقدم، صالح حوران‌فر و علیرضا مدبری – طلا



سازه‌های چوبی:

ابوالفضل یحیائی (بوشهر) – برنز

حمیدرضا جاودان‌پور (خراسان جنوبی) – برنز

مجتبی پوریان (کرمان) – نقره

حسین نظام‌زاده (خراسان رضوی) – طلا



فناوری طراحی صنعتی:

ابوالفضل ولی‌پناه فیروزجائی (مازندران) – نقره

محمدحسام رستمی (هرمزگان) – نقره

نگار ابراهیمی فروشانی (تهران) – طلا



نقاشی خودرو:

محمدرضا دودانگه (زنجان) – برنز

امیرسالار منتظری هدشی (یزد) – نقره

سیدعلی حسینی (خراسان رضوی) – طلا