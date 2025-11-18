پخش زنده
جشنواره دانشگاهی حرکت با معرفی برگزیدگانی از سراسر کشور در سمنان به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، جشنواره دانشگاهی حرکت با مشارکت انجمنهای علمی مراکز آموزشی علمی کاربردی کشور و با ارائه دست آوردهایی در زمینههای فناوری و نو آوری اجتماعی ، نشریه ، رویدادهای علمی ، محتوای دیجیتال، کارآفرینی ، آموزشی ، پژوهشی، کتاب ، اختراع و پویش سفیر حرکت برگزار و در نمایشگاهی ارائه شد.
رئیس دانشگاه جامع علمیکاربردی استان سمنان گفت: از مجموع هزار و ۲۴ اثر رسیده به دبیر خانه این جشنواره ۶۸۰ اثر به مرحله داوری رسید و ۳۶ اثر برگزیده شد.
فرامرز نیک سرشت گفت:دانشجویان استان سمنان هم در این جشنواره در دو رشته موفق به کسب مقام اول و دوم شدهاند.
دستیار اجتماعی رییسجمهور که مهمان ویژه این آیین بود ؛ امید، خلاقیت و سواد تغییر را کلید توسعه و جهش ایران برشمرد و گفت: جشنوارهها و انجمنهای علمی نه تنها زمینه رشد فردی و حرفهای، بلکه میانجی اعتماد اجتماعی و توسعه پایدار کشور هستند.
عی ربیعی دانشجویان را «فرزندان آیندهساز و موتور توسعه کشور» خواند و با قدردانی از حضور اعضای هیأت علمی، پژوهشگران و صنعتگران، بر نقش مؤثر انجمنهای علمی و جشنوارهها در رشد فردی و اجتماعی تأکید کرد.
وی گفت: این جشنوارهها باعث دیدهشدن افراد خلاق، ایجاد رقابت سالم و شکلگیری اجتماع علمی میشوند و اثرات اجتماعی آنها فراتر از دانشگاهها خواهد بود.
ربیعی انجمنهای علمی و دانشجویی را عامل ایجاد گفتگوی اجتماعی و اعتماد جمعی دانست و گفت: این اجتماعات علمی نه تنها رشد فردی و حرفهای را تسهیل میکنند، بلکه اعتماد اجتماعی را بازسازی و همکاریهای جمعی را تقویت میکنند.
ربیعی ضعف نظام آموزشی در پرورش خلاقیت را یکی از چالشهای اصلی کشور خواند و گفت: پرورش خلاقیت در دوره دبستان و دبیرستان خلاقیت بسیار ضعیف است .
به گفته وی ، دانشگاهها، بهویژه الگوی علمیکاربردی، توانستهاند بخشی از این خلأ را جبران کنند، اما نیازمند سیاستگذاری و فضای آزاد برای تجربه شکست و گفتوگو هستیم
رئیس دانشگاه جامع علمیکاربردی هم در آیین اختتامیه این جشنواره گفت: این نمایشگاه فرصتی است تا فعالیتهای علمی، فرهنگی و تولیدات انجمنهای علمی معرفی و عرضه شود.
محمد علی اکبری با تأکید بر رویکرد مهارتمحور این دانشگاه افزود:دانشگاه علمیکاربردی دانشگاه علم و عمل همزمان است؛ جایی که آموزش در کنار محیط کار و تجربه عملی شکل میگیرد.
رئیس دانشگاه علمیکاربردی کشور خاطرنشان کرد: جشنواره ملی حرکت نشاندهنده توانمندی، خودباوری و مهارتمحوری دانشجویان این دانشگاه است.
در حال حاضر ۹ مرکز علمیکاربردی در استان سمنان فعال است و ۲۵۰۰ دانشجو در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در حال تحصیل هستند.