به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمزه رستم‌پور در جریان سفر خود به استان خوزستان شهرک شیلاتی ۴۲۰۰ هکتاری بوطاهری هندیجان را کلنگ‌زنی کرد.

در این مراسم رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، نماینده مردم هندیجان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران استانی و شهرستان حضور داشتند.

این طرح که توسط سازمان اوقاف و امور خیریه کشور سرمایه‌گذاری شده است، در مرحله نخست با سرمایه‌گذاری ثابت ۳۰ هزار میلیارد تومان اجرا می‌شود و ظرفیت تولید سالانه ۱۲۰ هزار تن آبزیان پرورشی را دارد.

پیش‌بینی می‌شود با بهره‌برداری کامل این شهرک، حدود ۲۰ هزار نفر مشغول به کار شوند.

روز دوشنبه ۲۶ آبان و در روز اول سفر رییس سازمان شیلات به استان خوزستان، بندر صیادی ابوخضیر شادگان به بهره‌برداری رسید.