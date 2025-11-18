پخش زنده
شهرک شیلاتی بوطاهری هندیجان با ظرفیت تولید ۱۲۰ هزار تن آبزیان با حضور معاون وزیر و رییس سازمان شیلات ایران کلنگزنی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمزه رستمپور در جریان سفر خود به استان خوزستان شهرک شیلاتی ۴۲۰۰ هکتاری بوطاهری هندیجان را کلنگزنی کرد.
در این مراسم رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، نماینده مردم هندیجان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران استانی و شهرستان حضور داشتند.
این طرح که توسط سازمان اوقاف و امور خیریه کشور سرمایهگذاری شده است، در مرحله نخست با سرمایهگذاری ثابت ۳۰ هزار میلیارد تومان اجرا میشود و ظرفیت تولید سالانه ۱۲۰ هزار تن آبزیان پرورشی را دارد.
پیشبینی میشود با بهرهبرداری کامل این شهرک، حدود ۲۰ هزار نفر مشغول به کار شوند.
روز دوشنبه ۲۶ آبان و در روز اول سفر رییس سازمان شیلات به استان خوزستان، بندر صیادی ابوخضیر شادگان به بهرهبرداری رسید.