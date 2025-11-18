پخش زنده
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان از کشف ۳۵۵۰ لیتر گازوئیل قاچاق در پایانه مرزی پرویزخان قصرشیرین، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سرهنگ فرامرز منصوری گفت: کارکنان پلیس گمرک پرویزخان در چهارچوب شیوه نامه اجرایی پلیس گمرک و با گشت زنی هدفمند در سطح محوطه گمرک و استقرار در لاین خروج منتهی به مرز، به چندین دستگاه کامیون مشکوک و اقدام به توقیف آنها کردند.
وی افزود: در بازرسیهای انجام گرفته از خودروهای توقیفی؛ مقدار ۳۵۵۰ لیتر گازوئیل قاچاق کشف گردید.
سرهنگ منصوری در پایان با اشاره به ارزش یک میلیارد و ۷۰ میلیون ریالی گازوئیل مکشوفه، از توقیف ۵ دستگاه کامیون و تشکیل پرونده در این راستا، خبر داد.