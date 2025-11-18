به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان در جمع خبرنگاران گفت: این پرداخت‌ها در بخش‌های مختلف به ویژه مطالبات پرسنلی و قرارداد‌های دانشگاه پرداخت شده که بخش قابل توجهی از عقب افتادگی‌ها و بدهی‌های مالی را جبران کرده است.

جلال الدین امیری با اشاره به مطالبات پرسنلی به عنوان نیرو‌های خدمت رسان به مردم و مولد‌های دانشگاه ادامه داد: در بخش پرداخت مطالبات پرسنلی ۱۴۰۰ میلیارد و نهصد و شصت و پنج میلیون تومان اعتبار را در ردیف‌های مختلف از جمله کارانه، اضافه کار، مأموریت و محرومیت از مطب اعضای هیأت علمی پرداخت کرده‌ایم.

سرپرست دانشگاه تصریح کرد: پزشکان و پرستاران به عنوان نیرو‌های صف اول خدمت رسانی به مردم در بخش درمان ظرف این مدت به ترتیب ۹ و ۸ ماه از کارانه‌های عقب افتاده‌ی خود را دریافت کرده‌اند.

امیری همچنین به پرداخت بخش مهمی از مطالبات عقب افتاده‌ی قرارداد‌های دانشگاه اشاره کرد و گفت: ظرف این مدت ۲۸۶ میلیارد و ۳۶۵ میلیون تومان را بابت بدهی‌های بخش تأسیسات، فضای سبز، نقلیه و آشپزخانه‌ها پرداخت کردیم که رقم قابل توجهی از مطالبات آنها می‌باشد.

وی اظهار کرد: این رقم از پرداخت مطالبات میزان بدهی‌های دانشگاه را در هر سرفصل به طور میانگین سه ماه نسبت به سنوات گذشته کاهش داده است.

سرپرست دانشگاه تأکید کرد: برنامه‌های در دست پیگیری و اجرا داریم تا بتوانیم تا پایان سالجاری اعتبارات مهم دیگری را جذب و پرداخت کنیم.

امیری عنوان کرد: با این روند امیدوار هستیم میزان مطالبات عقب افتاده پرسنل و بخش قرارداد‌های دانشگاه را در پایان سال به میزان بدون سابقه‌ای کاهش دهیم.

وی تصریح کرد: نیروی دانشگاه مهم‌ترین سرمایه‌های این دستگاه هستند و پرداخت به موقع مطالبات ایشان انگیزه و خدمت رسانی بهتر به مردم را افزایش خواهد داد.